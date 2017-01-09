Погода в Перми снова удивляет жителей краевой столицы

Первая декада января 2017 выдалась с большими температурными контрастами, что и повлияло на такое количество осадков. При этом метеорологи отмечают, что вторая декада января будет противоположной.



Андрей ШИХОВ, сотрудник центра геоинформационных систем ПГНИУ:



- Она будет отличаться стабильным характером погоды, ближе к климатической норме. Следует ожидать незначительное колебание температуры и небольшое количество осадков. В ближайшие дни, с 11 по 14 января характер погоды будет определять северная периферия антициклона. Будут преобладать достаточно теплые юго-западные ветра. Температура воздуха повысится.



Уже сегодня утром температура воздуха повысилась до -10. До конца недели она будет колебаться от -6 до -12, возможны небольшие осадки. Начиная с воскресенья антициклон будет усиливаться, и температура может понизиться с -12 до -18. Но в целом, в ближайшее время характер температуры будет стабильным и комфортным, особенно для прогулок, отмечают метеорологи.