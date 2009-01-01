Подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией Перми и вузами края

На протяжении века вузы Прикамья подтверждают свою эффективность и значимость для города, отметил глава Перми Дмитрий САМОЙЛОВ.



Дмитрий САМОЙЛОВ, глава Перми:



- У нас очень серьёзное взаимодействие департамента образования по переподготовке наших учителей и руководителей образовательных учреждений. Мы сохраняем преемственность. Дело в том, что у нас очень много молодых учителей, они остаются работать в школах. Это молодые люди поколения 80-х и 90-х.



Всего с 2009 года переподготовку прошли более 9,5 тысяч учителей и руководителей образовательных учреждений Перми. Ещё одно направление сотрудничества, которое подкрепит соглашение, это проект "Уникальная школа", позволяющее школьникам напрямую общаться с представителями технических специальностей и даже практиковаться на рабочих местах настоящих предприятий. Более раннее самоопределение ребят позволит давать нашим детям непрерывное, а значит, - и более качественное образование, уверен председатель совета ректоров Владимир МАЛАНИН.



Владимир МАЛАНИН, председатель совета ректоров, президент Пермского государственного национального исследовательского университета, доктор технических наук:



- Мы там запланировали многие вещи и на будущее. Например, муниципальный заказ, который вузы будут исполнять для города, для всех его подразделений, которые нуждаются в этом, по подготовке и переподготовке кадров. И многие другие - участие в экспертных комиссиях, заключениях, участие в общественных советах.



Уже в этом году ведущие специалисты политеха, классического университета, высшей школы экономики и многих других вузов примут активное участие в реализации стратегии социально-экономического развития Перми