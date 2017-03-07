Почта, поликлиники, банки и ЗАГСы - график работы 8 марта

8 марта абсолютно все почтовые отделения Прикамья будут закрыты на выходной. Точно таким же нерабочим этот день будет в поликлиниках, ЗАГСах, МРЭО ГИБДД и "Сбербанке".



В случае необходимости оказания медицинской помощи можно будет вызвать по телефону в дневные часы "неотложку", в вечернее и ночное время - скорую помощь.



Сотрудники полиции, МЧС и других экстренных служб даже в праздничный день продолжат свою работу в привычном графике.



9 марта все учреждения вновь начнут работать по обычному графику.