Почта, поликлиники, банки и ЗАГСы - график работы 8 марта
07 Марта 2017 16:02
7 марта большинство государственных и коммерческих учреждений закроется на один час раньше.
8 марта абсолютно все почтовые отделения Прикамья будут закрыты на выходной. Точно таким же нерабочим этот день будет в поликлиниках, ЗАГСах, МРЭО ГИБДД и "Сбербанке".
В случае необходимости оказания медицинской помощи можно будет вызвать по телефону в дневные часы "неотложку", в вечернее и ночное время - скорую помощь.
Сотрудники полиции, МЧС и других экстренных служб даже в праздничный день продолжат свою работу в привычном графике.
9 марта все учреждения вновь начнут работать по обычному графику.
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