Верховный суд РФ разъяснил, какие "письма счастья" можно игнорировать

Поводом для этого разбирательства послужила жалоба пермяка, которому ещё летом 2012 года был выписан штраф. Факт превышение скорости зафиксировала система автоматической фотовидеофиксации. При этом при вынесении постановления о назначении штрафа были допущены процессуальные нарушения - в копии отсутствовали сведения об электронно-цифровой подписи, сообщает "Российская газета"



Частью 6 статьи 29.10 КоАП установлено, что в таких случаях решение оформляется в форме электронного документа. При этом юридическая сила такого документа обязательно должна быть подтверждена электронной цифровой подписью.



Изначально суды первых инстанций жалобу пермяка оставили без удовлетворения. Верховный суд напомнил, что для наказания такого нарушителя необходимо не только установить факт совершения правонарушения, но и "соблюсти установленный законом порядок его привлечения к административной ответственности". Таким образом, если уведомление о нарушении правил дорожного движения оформлено неверно, то автовладелец не понесет никакой ответственности.