Пермяки жалуются на собачьи "кучки" во дворах и скверах

Алла ГЛУШКОВА:



- Буквально на днях мы гуляли с сестрой и с ребенком и прямо по центру аллеи такие проблемы были. Животные оставляли свои продукты жизнедеятельности прямо на аллее, что достаточно неприятно.



А если ребёнок передвигается уже на своих двоих! Его приходится держать чуть ли не на поводке, сетует Елена РАТКЕ.



Елена РАТКЕ:



- Где-то в сторону ребенок отошёл, на тот же газончик и сразу же уже попал туда, куда не следует. Приходится домой идти. Запах, конечно, стоит. Приходится чистить. Прогулка испорчена.



Дополнительная проблема для пешеходов в сквере на Крупской - свежевыпавший снег и слякоть, разглядеть продукты жизнедеятельности четвероногих зачастую просто невозможно. После прогулки по этому месту о чистой обуви остается только мечтать.



С "недовоспитанием" пермяков Иван ПАСЫНКОВ борется уже на протяжении нескольких лет. Общественник своими силами установил в саду Декабристов специальный ящик с бесплатными бумажными пакетами для уборки за собаками. Положительный пример оказался заразительным.



Иван ПАСЫНКОВ, руководитель общества собаководов Перми:



- Боксы и пакеты - это мера популяризации и пропаганды. И людей, убирающих за собаками, становится в городе все больше, больше и больше. В зоомагазинах количество предлагаемых товаров по уборке за собаками возросло в десятки раз, в отличие от того, что было 5 лет назад. Бывает, что при звонке в зоомагазин пытаешься узнать, есть ли такие пакеты и говорят, что все раскупили.



Муниципалитет пока выделил официально только три места для выгула, напротив сквера Дзержинского, в парке Победы в микрорайоне Нагорный и - по адресу проспект Декабристов, 100. На стороне тех, кто мириться с недобросовестными собаководами не намерен, - буква закона. Нарушение надо зафиксировать на камеру и обратиться в полицию, администрация района, в свою очередь, может оштрафовать нарушителя на сумму до 3 тысяч рублей.