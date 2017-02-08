Пермяки жалуются на кондукторов, требующих чеки об оплате проездных

Из-за отсутствия валидаторов в городском транспорте, некоторые кондукторы требуют с пассажиров чеки о покупке проездных.



Кристина КАСЬЯНОВА, студент:



- Всегда встречается такой кондуктор, который будет требовать чек. Купила проездной в начале этого месяца. О том, что нужен чек, я увидела где-то в соцсетях. Потому что очень много жалоб "вот с нас требуют чеки". Подумала, ладно, на всякий случай надо сохранить. У некоторых ведь нет валидаторов, им нужно как-то проверять, что этот проездной куплен в этом месяце.



Показывать чеки пассажир не обязан, отметили в "Гортрансе". Оснастить свой транспорт специальным оборудованием учёта каждый перевозчик обязан сам, рассказывает Анатолий ПУТИН. Если автобус не оборудован валидатором, то отказать пассажиру в праве проезда кондуктор не имеет права.



Анатолий Путин, начальник МКУ «Гортранс»:



- Правилами администрации города Перми четко установлено, что надо показать только сам проездной документ и документ, подтверждающий право на его получение. Это либо справка из школы, либо студенческий, либо пенсионное с паспортом.



Данные правила распространяются на все городские маршруты: автобусы, трамваи и троллейбусы. Сегодня валидаторами оборудованы только 14 маршрутов. Это порядка 150 единиц общественного транспорта.



Анатолий Путин, начальник МКУ «Гортранс»:



- В случае, если возникает конфликтная ситуация и просят оплатить: либо в проездном документе есть поездки, либо если требуют чек об оплате. Необходимо обращаться в МКУ "Гортранс", либо в департамент дорог и транспорта, сообщать о маршруте, времени и транспортном средстве, где это произошло.



За первую неделю февраля пермский "Гортранс" принял уже более десятка обращений. С двумя перевозчиками был проведен разговор о недопустимости данных действий. В "Гортрансе" пообещали, что в случае повторных нарушений контракт с транспортными компаниями будет расторгнут.