Пермяки почтили память жертв блокады Ленинграда

Александра ЖУРАВЛЁВА, ученица лицея № 2:



- Когда блокадное кольцо сомкнулось, около 400 тысяч детей было в Ленинграде. И страшно, когда взрослые страдают, но когда ребенок, это вдвойне страшно. Но дети вели себя по-геройски, подростки шли патрулировать крыши, чтобы сообщать об авианалетах. Это достойно уважения!



На груди у бывшего пилота Ту-134 много медалей, все-таки 20 000 часов он провел в небе. Но Виктор Рассохин с гордостью показывает самую важную награду - "Жителю Блокадного Ленинграда". Когда вокруг северной столицы замкнулось кольцо, ему было 2 года. Такие детсадовцы, как он, давали концерты для раненых. Только это спасло их от голода.



Виктор РАССОХИН, председатель Пермской городской организации "Жители блокадного Ленинграда":



- В садике с питанием напряженка была большая, поэтому нас воспитатели учили чему-то - стишок, станцевать, спеть, и по госпиталям водили, это сохраняло нашу жизнь. Солдат больше снабжали продовольствием, они там кусочек сахара, хлеба всегда могли перехватить, они давали сами.



Для пермяков Санкт-Петербург всегда оставался одним из самых любимых городов. От Ленинграда мы получили в подарок наш пермский балет. В годы войны Пермь, тогда Молотов, принимает Ленинградский театр имени Кирова. Вместе с ним на Урал эвакуируют хореографическое училище, которое открывает набор. Художественным руководителем учебного заведения стала Екатерина Гейденрейх.



Елена БЫСТРИЦКАЯ, преподаватель классического танца Пермского государственного хореографического училища:



- Совершенно случайно, Кировский театр они ехали в Свердловск, а совсем не в Пермь. А их по дороге остановил первый секретарь обкома, договорились, и оставили их в Перми. И безусловно, Пермскому театру безумно повезло.



Чистота, академичность и математическая точность. До этого пермяки еще не видели такого балета. Местные исполнители уступали столичным.



Людмила ШЕВЧЕНКО, директор Пермского государственного хореографического училища:



- Это была слабая труппа, здесь не было больших балетных полотен, и Кировский театр на сцене пермского театра выступали, мама моя влюбилась в этот театр. Театр приехав сюда в августе 41 года, он уже 12 сентября имел первый спектакль на сцене нашего театра!



День снятия блокады - особенная дата. Праздничный день завершается поминальным вечером. Каждый, кто выжил в осаждённом Ленинграде, потерял близких. Жертв было много, но уступить гитлеровцам ленинградцы просто не могли. Каждый, переживший блокаду, стал настоящим героем.