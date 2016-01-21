Пермяки отметили Крещение традиционным купанием в проруби
20 Января 09:43
Христианский праздник - Крещение Господне или Богоявление уже давно перестал быть событием, которое празднуют исключительно верующие.
Неважно, что побуждает человека прийти в храм, главное - он туда приходит. Ну, а то, что в этот день принято погружаться в ледяную воду - это лишь традиция, отмечают священнослужители.
отец ДМИТРИЙ:
- Наш русский народ немножко находится в заблуждении. На самом деле грехи омываются только таинством святого покаяния и замечательного таинства, таинства святой евхаристии, где мы невидимым образом веруем, что господь прощает нам наши грехи и мы соединяемся со Христом.
"Омовение не смывает грехи", - говорит отец ДМИТРИЙ. Омовение - это лишь погружение тела в святую воду, которая таковой считается сразу после дневной службы.
И если вечером у официально оборудованных купелей людей практически нет, то картина полностью меняется ровно в полночь.
Спасатели, медики, сотрудники полиции, представители казачества и все те, кто занят в организации крещенских купаний говорят, что им приходится подстраиваться под желания людей и следовать заданному тренду.
Андрей ГОНИЧЕНКО, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пермскому краю:
- Система организована. И с каждым годом всё лучше и лучше. Потому что опыт приходит. Учитываются ошибки прошлого года, если они есть. И поэтому на протяжении последних лет происшествий не регистрируем.
Дежурить у купелей начинают с наступлением темноты и практически до утра. Несмотря на то, что в этом году крещение выпало на будний день желающих искупаться с каждой минутой становится всё больше и больше.
Наш полуночный опрос у купелей показал, что практически каждый второй в этом году погрузился в прорубь впервые. Ну, а те, кто делает это уже традиционно, предпочитают не мерзнуть в очереди и окунаются либо заранее, либо на следующий день. Ведь считается, что вода остается святой на протяжении всей последующей недели.
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