Пермяки хотят летать в Крым и Сочи

На данный момент уверенно лидирует Крым: за Симферополь фактически 40 процентов участников опроса. Со значительным, более чем на 20 процентов, отставанием идёт Сочи. И совсем немного уступает курорту на черноморском побережье Кавказа строка без конкретной географической привязки - "Международное направление". Идею подключить население к ответу на вопрос "куда летать" из Большого Савино предстоящим летом с привлечением бюджетных средств, напомним, в марте высказал глава региона.

По состоянию на утро среды в опросе властей приняли участие почти две тысячи человек.