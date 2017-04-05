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Пермяки хотят летать в Крым и Сочи

05 Апреля 2017 13:08
Идёт голосование для субсидируемого авиарейса из Перми по южному направлению. На портале краевого правительства из девяти вариантов нужно выбрать один.
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Пермяки хотят летать в Крым и Сочи
На данный момент уверенно лидирует Крым: за Симферополь фактически 40 процентов участников опроса. Со значительным, более чем на 20 процентов, отставанием идёт Сочи. И совсем немного уступает курорту на черноморском побережье Кавказа строка без конкретной географической привязки - "Международное направление". Идею подключить население к ответу на вопрос "куда летать" из Большого Савино предстоящим летом с привлечением бюджетных средств, напомним, в марте высказал глава региона.

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По состоянию на утро среды в опросе властей приняли участие почти две тысячи человек.
Метки: Большое Савино Крым Сочи
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