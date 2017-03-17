Пермякам рассказали, как сохранить здоровье почек

Сотрудники центра медицинской профилактики провели для детей открытый урок, приуроченный к Всемирному дню почки, который отмечается каждый второй четверг марта.



Если в их возрасте рассказ о профилактике подобных заболеваний можно перевести в увлекательную игру, то со взрослым населением все сложнее, говорят врачи. Работоспособные граждане в мед учреждения приходят обычно не за профилактикой.



Марина ДРУГОВА, главный врач ГБУЗ ПК "Пермский краевой центр медицинской профилактики":



- Зачастую болезни почек протекают бессимптомно и люди, очень долгое время не знают о том, что у них уже есть какая-то проблема. Наши мероприятия - открытые лектории, лекции для детей в школе, день открытых дверей в нашем центре. Привлечены для того, чтобы как можно большему количеству людей объяснить и рассказать, что необходимо желать в своей жизни, чтобы сохранить свои почки здоровыми.



Рекомендации просты. Для того, чтобы сохранить свои почки здоровыми, необходимо в течение дня употреблять 1,5-2 литра чистой питьевой воды. Отказаться от вредных привычек, включить в распорядок дня зарядку, есть больше овощей, зелени и фруктов. И не забывать про профилактические осмотры врача, ведь проще предотвратить возникновение болезни, нежели её лечить.