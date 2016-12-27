Пермякам не хватает денег на овощи и фрукты к новогоднему столу

Кладезь полезных свойств, убеждают продавцы овощных рядов, на Центральном рынке краевой столицы. Лавки пестрят разнообразием цветов и форм - овощи и фрукты, кажется, на любой вкус. Но цена и правда порой кусается.



Кирилл ДИЕВ, корреспондент:



- Ассортимент овощей на рынке огромный! Есть товар из Азербайджана, Ирана, Краснодара. Самые дешёвые томаты стоят 150 рублей. Цены на огурцы начинаются от 200! Но можно найти и подешевле.



Натуральный вкус, за которым так активно охотятся покупатели овощей зимой, Екатерина БЕРЕЗОВИК обещает всем посетителям своего магазина. Средняя цена на помидоры и огурцы здесь от 400 до 500 рублей за килограмм. Судя по всему, тем, кто приходит за покупками сюда, кризис нипочем.



Екатерина БЕРЕЗОВИК, владелец магазина экзотических овощей и фруктов:



- У нас самые лучшие помидоры - бакинские помидоры. Итак, почему они такие дорогие? Потому что они натуральные! Их там выращивали в открытом грунте. У них невероятный вкус. Они очень вкусные!



А тех, кто считает, что хороший вкус и вид зимних овощей - последствие химической обработки, гастроэнтеролог Галина БАНДЫК предостерегает: ещё больший вред может нанести отказ от свежих плодов, которые жизненно необходимы для правильного пищеварения. Среднесуточная норма для фруктов - до 300 граммов, для овощей - до 600. В противном случае, высок риск развития болезней.



Галина БАНДЫК, гастроэнтеролог:



- Это будут болезни органов пищеварения, функциональные нарушения, которые называются запорами, атеросклероз, ожирение со всеми вытекающими последствиями.



Тем, кто всё же намерен полакомиться свежими овощами в праздники, маркетологи советуют поспешить: в последние дни перед новым годом цены на такие плоды могут вырасти на 20-30%.