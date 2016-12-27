Пермякам не хватает денег на овощи и фрукты к новогоднему столу
27 Декабря 13:55
По данным социологических исследований, в этом году почти половина россиян или вовсе отказывается от покупки овощей и фруктов. Или существенно сокращает их количество в своем рационе. 90% респондентов пугают цены, кто-то сомневается в качестве. Пермь в этом смысле повторяет федеральную тенденцию.
Кладезь полезных свойств, убеждают продавцы овощных рядов, на Центральном рынке краевой столицы. Лавки пестрят разнообразием цветов и форм - овощи и фрукты, кажется, на любой вкус. Но цена и правда порой кусается.
Кирилл ДИЕВ, корреспондент:
- Ассортимент овощей на рынке огромный! Есть товар из Азербайджана, Ирана, Краснодара. Самые дешёвые томаты стоят 150 рублей. Цены на огурцы начинаются от 200! Но можно найти и подешевле.
Натуральный вкус, за которым так активно охотятся покупатели овощей зимой, Екатерина БЕРЕЗОВИК обещает всем посетителям своего магазина. Средняя цена на помидоры и огурцы здесь от 400 до 500 рублей за килограмм. Судя по всему, тем, кто приходит за покупками сюда, кризис нипочем.
Екатерина БЕРЕЗОВИК, владелец магазина экзотических овощей и фруктов:
- У нас самые лучшие помидоры - бакинские помидоры. Итак, почему они такие дорогие? Потому что они натуральные! Их там выращивали в открытом грунте. У них невероятный вкус. Они очень вкусные!
А тех, кто считает, что хороший вкус и вид зимних овощей - последствие химической обработки, гастроэнтеролог Галина БАНДЫК предостерегает: ещё больший вред может нанести отказ от свежих плодов, которые жизненно необходимы для правильного пищеварения. Среднесуточная норма для фруктов - до 300 граммов, для овощей - до 600. В противном случае, высок риск развития болезней.
Галина БАНДЫК, гастроэнтеролог:
- Это будут болезни органов пищеварения, функциональные нарушения, которые называются запорами, атеросклероз, ожирение со всеми вытекающими последствиями.
Тем, кто всё же намерен полакомиться свежими овощами в праздники, маркетологи советуют поспешить: в последние дни перед новым годом цены на такие плоды могут вырасти на 20-30%.
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