Пермьстат в этом году может оштрафовать более 1000 организаций

От 3-х до 5-ти процентов из числа зарегистрированных организаций (всего их в Прикамье более 40 тысяч) данные обычно не предоставляют. На первый раз нарушители, если исправятся, отделаются предупреждением. А вот если дело дойдёт до суда, то предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей. Такая административная практика у Пермьстата уже отработана.



Елена Старкова, начальник отдела статистики, цен и финансов Пермьстата:



- Я не хочу сказать, что мы завели на всех поголовно административные дела. Конечно нет, но мы к этому стремимся. Судебная практика у нас расширяется. Дела мы заводим. В этом году это будет ещё больше применяться. Поэтому я считаю, что организациям лучше до этого не доводить, сдать отчётность, тем более она уже у них готова. Представить её не проблема. Неприятности не нужны ни им, ни нам.



Представить материалы можно в электронном виде, как и для ФНС, через операторов связи, используя электронную подпись, или на бумажном носителе заказным письмом с уведомлением. Если отчётность подлежит обязательному аудиту, то потребуется и аудиторское заключение. Индивидуальные предприниматели статистикам бухгалтерию показывают, только в случае образования юридического лица.