Пермской школе №16 подарили "Промобота"
14 Февраля 2017 14:15
Рассказать стихотворение. Помочь с математической задачей. И даже станцевать.
Новый необычный "учащийся" инженерной школы в Перми - "Промобот", в его памяти выполнение до сотни заданий.
Валентина ФИЛИПОВИЧ, директор инженерной школы № 16:
- Мы до конца еще не изучили все его способности, но что мы выявили: он хорошо общается с детьми. Мы берем его в штатное расписание, будет помогать дежурному администратору наводить порядок. Ребятам очень нравится с ним общаться.
"Промобота" учащимся подарил партнер инженерной школы - предприятие НПО "Искра". Ранее чудо техники досталось научно-производственному объединению как гран-при в конкурсе на лучшее новогоднее оформление от городских властей. Промышленники решили: робот пригодится их подшефным из Инженерной школы, отмечающей в эти дни свое 45-летие.
"Промоботу" подыскали применение учителя информатики. Он станет наглядной агитацией по программированию. Творческие возможности электронной машины тоже решено расширить. В планах у ребят заставить его сочинять романсы.
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