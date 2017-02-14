Пермской школе №16 подарили "Промобота"

Новый необычный "учащийся" инженерной школы в Перми - "Промобот", в его памяти выполнение до сотни заданий.



Валентина ФИЛИПОВИЧ, директор инженерной школы № 16:



- Мы до конца еще не изучили все его способности, но что мы выявили: он хорошо общается с детьми. Мы берем его в штатное расписание, будет помогать дежурному администратору наводить порядок. Ребятам очень нравится с ним общаться.



"Промобота" учащимся подарил партнер инженерной школы - предприятие НПО "Искра". Ранее чудо техники досталось научно-производственному объединению как гран-при в конкурсе на лучшее новогоднее оформление от городских властей. Промышленники решили: робот пригодится их подшефным из Инженерной школы, отмечающей в эти дни свое 45-летие.



"Промоботу" подыскали применение учителя информатики. Он станет наглядной агитацией по программированию. Творческие возможности электронной машины тоже решено расширить. В планах у ребят заставить его сочинять романсы.