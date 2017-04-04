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Водителей ждут новые штрафы: за отсутствие знаков "Шипы" и "Начинающий водитель"

04 Апреля 2017 11:18
С сегодняшнего дня водители рискуют получить штраф в 500 рублей, если на машине отсутствует знак "Шипы" и "Начинающий водитель".
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Водителей ждут новые штрафы: за отсутствие знаков "Шипы" и "Начинающий водитель"
С 4 апреля вступили в силу новые правила об ограничениях, которые будут действовать для водителей со стажем менее 2-х лет. Согласно постановлению Правительства новички не смогут буксировать другие транспортные средства, перевозить пассажиров на мотоциклах, мопедах и мотороллерах, а также управлять автомобилями с крупногабаритными, тяжеловесными и опасными грузами. Начинающих автолюбителей обяжут разместить на машине знак "начинающий водитель" и не снимать его на протяжении двух лет.

Также все водители, которые используют шипованные покрышки, должны установить на своих автомобилях знак «Шипы». За отсутствие знака предусмотрен штраф в 500 рублей.
Метки: ГИБДД Водитель штраф шипы Начинающий водитель
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