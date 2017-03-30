Пермские врачи провели экстренную операцию беременной женщине

Девушка готовилась стать мамой - 28 недель долгожданной беременности. В 19 лет в ее сердце был вживлен искусственный клапан. И вот 10 лет спустя врачи обнаружили в сердце пациентки жизнеугрожающий тромб. Счет шел на минуты, решение нужно было принимать незамедлительно.



Виктор КАШИН, заместитель главного врача по хирургической помощи ГБУЗ ПК "Клинический кардиологический диспансер":



- Было проведено несколько консилиумов вместе с акушерами-гинекологами и принято решение, что больную нужно экстренно оперировать. Если сделать просто репротезирование клапана, то ребенок 100% бы погиб. Первыми оперировали на нашей базе акушеры-гинекологи, они сделали кесарево сечение извлекли ребенка - это девочка, килограммовая. Мы к ее рождению были уже готовы, здесь работала бригада 13 детской больницы, реанимации, акушеры-гинекологи были из краевой больницы. После того, как мы закончили свой этап, мы заменили протез, он действительно был тромбирован.



Новорожденная девочка сейчас находится в реанимации детской городской клинической больницы. Ее мама - под наблюдением врачей кардиологического диспансера - в сознании, чувствует себя хорошо.



Подобные экстренные операции в медицинской практике случаются нечасто, раз в 10-15 лет. И благополучный исход в таких ситуациях зависит не только от профессионализма врачей, скорости их реакций и точности движений. Больше половины успеха - слаженная работа пермских медиков, готовность объединить усилия для спасения пациента.