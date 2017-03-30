Пермские врачи провели экстренную операцию беременной женщине
30 Марта 2017 17:34
Накануне вечером к специалистам Пермского краевого клинического кардиологического диспансера обратилась двадцатидевятилетняя пермячка.
Девушка готовилась стать мамой - 28 недель долгожданной беременности. В 19 лет в ее сердце был вживлен искусственный клапан. И вот 10 лет спустя врачи обнаружили в сердце пациентки жизнеугрожающий тромб. Счет шел на минуты, решение нужно было принимать незамедлительно.
Виктор КАШИН, заместитель главного врача по хирургической помощи ГБУЗ ПК "Клинический кардиологический диспансер":
- Было проведено несколько консилиумов вместе с акушерами-гинекологами и принято решение, что больную нужно экстренно оперировать. Если сделать просто репротезирование клапана, то ребенок 100% бы погиб. Первыми оперировали на нашей базе акушеры-гинекологи, они сделали кесарево сечение извлекли ребенка - это девочка, килограммовая. Мы к ее рождению были уже готовы, здесь работала бригада 13 детской больницы, реанимации, акушеры-гинекологи были из краевой больницы. После того, как мы закончили свой этап, мы заменили протез, он действительно был тромбирован.
Новорожденная девочка сейчас находится в реанимации детской городской клинической больницы. Ее мама - под наблюдением врачей кардиологического диспансера - в сознании, чувствует себя хорошо.
Подобные экстренные операции в медицинской практике случаются нечасто, раз в 10-15 лет. И благополучный исход в таких ситуациях зависит не только от профессионализма врачей, скорости их реакций и точности движений. Больше половины успеха - слаженная работа пермских медиков, готовность объединить усилия для спасения пациента.
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
21 Марта 2017
19 Марта 2017
20 Февраля 2017
06 Февраля 2017
01 Февраля 2017
11 Января 2017
11 Января 2017
02 Ноября 2016
27 Сентября 2016
Modal title
One fine bodyвЂ¦