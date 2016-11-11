Пермские учителя приняли участие в модном дефиле

Как сегодня должен выглядеть современный учитель, показывают сами педагоги Перми из 108 школы и первой гимназии. Участие в проекте, говорит молодой преподаватель Эльвира Касимова, - это возможность преобразиться внешне и внутренне, а также исполнить свои маленькие мечты.



Эльвира КАСИМОВА, преподаватель английского языка школы №108 Перми:



- Лично для меня, я всегда мечтала научиться правильно ходить. Для меня, конечно, уроки дефиле, которые были, они помогли, то есть это для меня ново, можно сказать, что моя маленькая мечта осуществилась.



В течение месяца шесть педагогов-участниц проекта работали с профессиональными стилистами, визажистами, шили модели делового гардероба. Модное шоу "КласснаЯ" проходит в рамках городского проекта департамента образования администрации Перми "Стильная шпаргалка". Главная цель которого - разрушить сложившиеся стереотипы образа школьного учителя.



Светлана ОБОРИНА, начальник отдела образования Индустриального района Перми:



- Мы очень хотим видеть наших учителей Индустриального района, да и всего города Перми очень красивыми, очень обаятельными, потому что непросто быть профессиональным педагогом, дети берут пример с учителя во всем, так это все должно быть в человеке прекрасно.



В зале кроме коллег - почетные гости, задача которых не выбрать лучшую, а поддержать саму идею и передать интересный опыт.



Сергей ЗАХАРОВ, депутат Пермской городской Думы:



- Благодаря таким проектам, таким мероприятиям, мы можем дать толчок развитию молодого учителя. Для того, чтобы человек, который пришел работать в школу, он мог дать ученикам не только знания, но и чувство прекрасного.



Мероприятия в рамках проекта "Стильная шпаргалка" проходят уже не первый год и участие в нем принимают не только педагоги, но и руководители образовательных учреждений. Ведь учитель сегодня - это не только носитель знаний. Он должен быть эталоном элегантности и стиля.