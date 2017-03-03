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Пермские школы и промышленные предприятия подписали соглашение о сотрудничестве

03 Марта 2017 12:40
Электромонтер, инженер или эколог. Теперь пермские школьники смогут попробовать ту или иную профессию на практике.
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Между промышленными предприятиями Индустриального района и школами подписано более 20 соглашений о сотрудничестве.

Для предприятий - это возможность воспитать молодые кадры. Промышленники берут социальную ответственность за работников, которые придут к ним на производство в будущем.

Индустриальный район стал первым, где заключили такие соглашения. Сотрудничество между школами и предприятиями идет здесь уже на протяжении нескольких лет. Сотрудничать будут 19 школ и 14 предприятий района. Сейчас стоит задача выстроить образовательную траекторию. Ну, а администрация Перми планирует распространить такой опыт на весь город.
Метки: школы Индустриальный район
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