Пермские школьники в морозы могут остаться дома

А вот школьникам старших классов - с восьмого по одиннадцатый - не советуют ходить на занятия при температуре от -28 и ниже.



Ирина ПЕТРОГРАДСКИХ, заместитель начальника департамента образования Перми:



- По санитарным нормам и правилам, родители сами принимают решение. Мы выдаем рекомендации, но если дети пришли в школу, то образовательный процесс у них организован.



В итоге сегодня где-то занятия продолжались в штатном режиме, как например, во второй гимназии. Но в ряде школ, по согласованию с родительским комитетом, были отменены полностью, как в 114-ой школе. Тем не менее, расслабляться ученикам не стоило - пропущенные учебные часы в департаменте школам предложили навёрстывать дистанционно. Так что без домашних заданий вне зависимости от капризов природы никто не должен был остаться.