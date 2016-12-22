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Пермские школьники в морозы могут остаться дома

21 Декабря 10:22
В связи с крепкими морозами на территории Перми, городской департамент образования не рекомендовал ученикам с первого по седьмые классы посещать школы уже при -25 градусах.
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А вот школьникам старших классов - с восьмого по одиннадцатый - не советуют ходить на занятия при температуре от -28 и ниже.

Ирина ПЕТРОГРАДСКИХ, заместитель начальника департамента образования Перми:

- По санитарным нормам и правилам, родители сами принимают решение. Мы выдаем рекомендации, но если дети пришли в школу, то образовательный процесс у них организован.

В итоге сегодня где-то занятия продолжались в штатном режиме, как например, во второй гимназии. Но в ряде школ, по согласованию с родительским комитетом, были отменены полностью, как в 114-ой школе. Тем не менее, расслабляться ученикам не стоило - пропущенные учебные часы в департаменте школам предложили навёрстывать дистанционно. Так что без домашних заданий вне зависимости от капризов природы никто не должен был остаться.
Метки: Мороз Школа Ученики
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