Пермские полицейские перешли на усиленный режим работы

Жители нашего города обратили внимание, что полицейских на улицах Перми стало значительно больше. Людей в форме можно встретить как в центре, так и на окраинах, как днем, так и ночью. С декабря пермские полицейские несут службу в усиленном варианте.



Алексей ТУРОВ, начальник Управления МВД России по городу Перми:



- Все это делается для того, чтобы жители города Перми провели праздник в спокойствии и радости. При организации несения службы мы учитываем не только состояние оперативной обстановки на территории нашего государства, но и общемировые тенденции. Мы проверяем адреса различные, в т.ч., где проживает подучетный элемент, отрабатываем ранее судимых, проверяем закрытие чердаков и подвалов. Те, кто рано собирается на работу, видите, что сотрудники дорожно-патрульной службы останавливают автобусы, смотрят, чтобы пермяки спокойно добирались на работу.



Впереди длительные выходные. Главный городской полицейский предупреждает земляков, если вы попали в неприятную криминальную ситуацию, не надо тянуть время с заявлением.



Алексей ТУРОВ:



- Не надо дожидаться окончания Новогодних праздников. Мы работаем для вас в круглосуточном режиме. В любое время вы можете обратиться в ближайший отдел полиции и любое подразделение Управления МВД России по городу Перми.



Всем известен номер 02, но мало, кто знает, какие цифры для экстренного вызова полиции, надо набирать на мобильном телефоне. Напомним - это номер - 102.