Пермские нейрохирурги провели уникальную операцию

Марина КУЛИКОВА, мама Дениса:



- С апреля 2013 года впервые у нас произошел инсульт. В 2016 году у нас повторился инсульт, мы уже были госпитализированы в МСЧ №11, где нам впервые установили аневризму головного мозга. Все нужное лечение было для сына оказано. Потом мы были отправлены для оперирования в федеральный центр города Новосибирск. Было все запланировано. Госпитализация должна была состояться 11 января 2017 года. Но сын почувствовал ухудшение в конце декабря и получается снова попали в 11 МСЧ.



В больнице установили, что у Дениса произошел третий инсульт. Тогда и было принято решение о незамедлительном проведении операции, уникальной для Прикамья. До этого момента опыта проведения таких вмешательств детям в нашем крае еще не было.



Кирилл ПРОХОРОВ, заместитель главного врача по РСЦ Медсанчасти № 11:



- Мы имели представления о таких операциях, но опыта проведения в нашей больнице еще не было, особенно с пациентами 15 лет. Уникальность в этой операции состоит в том, что она делается через минидоступ, то есть через пункцию бедренной артерии, подходим непосредственно к бедренной артерии и устанавливаем стенд. Мы приняли решение оперировать на базе регионального сосудистого центра МСЧ №11. Согласовав этот вопрос с Минздравом Пермского края мы пригласили специалиста из Новосибирска - Кирилла Орлова, у которого большой опыт в проведении таких операций.



Благодаря слаженной и четкой работе всех специалистов, операция прошла успешно. Денис уже готовится к выписке. Стоимость этой операции превышает 1 миллион рублей, для семьи мальчика она была бесплатной и проводилась за счет бюджетных средств. Теперь врачи МСЧ №11 имеют опыт оперативного лечения подобных аневризм у детей и подростков. Сейчас это особенно актуально - количество пациентов с аневризмами постоянно растет.