Пермские мужчины не скупились на подарки к 8 марта
10 Марта 2017 16:25
Ещё накануне Международного женского дня в пермских торговых центрах наблюдался значительный рост числа покупателей.
Нынешний вторник перекрыл по посещаемости пятницы с их традиционным всплеском по продажам. Праздничный стол, конечно, у большинства был не таким обильным, как в Новый год, а вот на подарки люди не скупились.
Наталья КИПРИЯНОВА, директор ТРК "Семья":
- Эти оба дня были очень насыщенными у нас в ТРК. Наплыв покупателей, наплыв гостей был очень большой. В этом году арендаторы отмечают рост продажи цветов. Может быть традиционно, конечно же, принято дарить цветы, но отмечают, что на 20 процентов было продано вот этой продукции больше. Парфюмерия и косметика. В этом году немножко изменилась тенденция. Если раньше мужчины брали на себя ответственность сделать выбор для своей дамы, то сейчас большей популярностью пользуются сертификаты таких магазинов.
В другом торгово-развлекательном комплексе нам даже заявили, что 8 марта у них был побит рекорд посещаемости последних четырёх лет. Выросли интернет-продажи. В сравнении со среднестатистическим февральским днём, почти на треть в плюсе оказался сегмент косметика и парфюмерия. Также накануне минувшего праздника увеличился спрос (далее по нисходящей) на украшения и бижутерию, цветы, одежду, книги, бытовую технику и электронику.
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