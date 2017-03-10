Пермские мужчины не скупились на подарки к 8 марта

Нынешний вторник перекрыл по посещаемости пятницы с их традиционным всплеском по продажам. Праздничный стол, конечно, у большинства был не таким обильным, как в Новый год, а вот на подарки люди не скупились.



Наталья КИПРИЯНОВА, директор ТРК "Семья":



- Эти оба дня были очень насыщенными у нас в ТРК. Наплыв покупателей, наплыв гостей был очень большой. В этом году арендаторы отмечают рост продажи цветов. Может быть традиционно, конечно же, принято дарить цветы, но отмечают, что на 20 процентов было продано вот этой продукции больше. Парфюмерия и косметика. В этом году немножко изменилась тенденция. Если раньше мужчины брали на себя ответственность сделать выбор для своей дамы, то сейчас большей популярностью пользуются сертификаты таких магазинов.



В другом торгово-развлекательном комплексе нам даже заявили, что 8 марта у них был побит рекорд посещаемости последних четырёх лет. Выросли интернет-продажи. В сравнении со среднестатистическим февральским днём, почти на треть в плюсе оказался сегмент косметика и парфюмерия. Также накануне минувшего праздника увеличился спрос (далее по нисходящей) на украшения и бижутерию, цветы, одежду, книги, бытовую технику и электронику.