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Пермские медики фиксируют десятки случаев обморожения с начала зимы

22 Декабря 13:34
С начала зимы в городе было зафиксировано 47 случаев общего обморожения и переохлаждения. Эта цифра не намного больше, чем в прошлом году.
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По словам медиков, случаев летального исхода именно из-за мороза в этом году ещё не было. Все смерти на открытом воздухе были вызваны, как правило, сопутствующими заболеваниями.

Игорь ДАНИЛОВ, заместитель главного врача городской станции скорой помощи по оперативной работе:

- За период когда у нас начались серьёзные морозы с 17 декабря прошло восемь случаев, один общего переохлаждения и семь случаев обморожения. За соответствующий период прошлого года чуть-чуть потеплее, было семь случаев. То есть пока разницы большой мы не видим.

К сожалению, по словам медиков, статистика будет меняться в худшую сторону. Зима только началась и не стоит исключать дальнейших морозов. В этом случае врачи рекомендуют как можно реже появляться на свежем воздухе. Лицам, страдающим хроническими заболеваниями можно выходить на улицу только в сопровождении.

Метки: Мороз Обморожение Холод Медики
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