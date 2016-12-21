Пермские медики фиксируют десятки случаев обморожения с начала зимы

По словам медиков, случаев летального исхода именно из-за мороза в этом году ещё не было. Все смерти на открытом воздухе были вызваны, как правило, сопутствующими заболеваниями.



Игорь ДАНИЛОВ, заместитель главного врача городской станции скорой помощи по оперативной работе:



- За период когда у нас начались серьёзные морозы с 17 декабря прошло восемь случаев, один общего переохлаждения и семь случаев обморожения. За соответствующий период прошлого года чуть-чуть потеплее, было семь случаев. То есть пока разницы большой мы не видим.



К сожалению, по словам медиков, статистика будет меняться в худшую сторону. Зима только началась и не стоит исключать дальнейших морозов. В этом случае врачи рекомендуют как можно реже появляться на свежем воздухе. Лицам, страдающим хроническими заболеваниями можно выходить на улицу только в сопровождении.



