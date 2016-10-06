Пермские кинологи провели день открытых дверей

Ее четвероногий друг Сэм - русский охотничий спаниель - один из лучших в России специалистов по обнаружению.



Екатерина ЛЕВИНА, капитан полиции зонального центра кинологической службы:



- Он подготовлен по взрывчатым веществам. По поиску и обнаружению их. 6 раз мы уже выступали на всероссийских соревнованиях специалистов-кинологов. Занимали достаточно неплохие места. Самое лучшее место было - 10 среди 84 команд участников. За столько лет мы с ним нашли общий язык. Видим и понимаем друг друга.



Поиск взрывчатых и наркотических веществ, а также человека по его запаху, следам или останкам... Задержание преступников и охрана общественного порядка - всему этому обучены порядка 80 собак из центра кинологической службы.



Даже через защитный костюм чувствуется сила укуса собаки. Встретиться с таким сотрудником полиции, мало кто захочет. Впрочем, для многих, кто пришел на день открытых дверей в кинологический центр, показательные уроки стали полезными.



Григорий ПАХОМОВ, студент Пермского строительного колледжа:



- Узнал, что не только есть команда "фас" при задержании человека. А также есть разные виды задержания: со спины, с боку, спереди. Или просто прыжки собаки.



Родион ПЕНЗЕВ, старший инспектор-кинолог центра кинологической службы ГУ МВД России по Пермскому краю:



- Преимущество этой породы в том, что она очень энергичная. Она выносливая собака. У нее хорошее обоняние. Это говорит о том, что она может работать большое количество времени и качественно производить данную работу. Естественно каждая порода имеет свои особенности в дрессировке, по этому, помимо того, что мы вводим новую породу, мы берем практические новые занятия, а также новые методики дрессировки, и применяем это уже на практике.



Ежегодный обмен опытом с представителями из кинологических центров РФ и зарубежными коллегами помогает вывести обучение собак на новый уровень. Но главное в подготовке четвероногих полицейских не меняется... Кинологи уверяют, что при воспитании собаки, прежде всего, вы должны стать друзьями.