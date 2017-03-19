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Пермские хирурги спасли пациента с «шаровидным» сердцем

19 Марта 2017 13:30
Хирурги кардиодиспансера города Перми спасли от смерти пожилого мужчину с «шаровидным» сердцем.
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Пермские хирурги спасли пациента с «шаровидным» сердцем
Сердце пациента из Менделеево было настолько сильно изношено, что не выдерживало малейшей нагрузки и с трудом сокращалось.

"До обращения в кардиодиспансер я более полугода задыхался. Ходил не более 50 метров, и это очень ограничивало меня. Вначале врачи решили, что проблема с легкими, но в итоге оказалось, что плохо работает мой «мотор»...", - рассказал пациент.

Кардиохирурги выполнили пластику митрального клапана и уменьшили полость левого предсердия. Функции митрального клапана были восстановлены. Пациенту стало гораздо лучше, что подтвердила послеоперационная диагностика.

Благодаря выполненной операции мужчина сможет вести более активный образ жизни, а пока он проходит восстановительный курс в Усть-Качке.
Метки: Скердце Хирург Медицина
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