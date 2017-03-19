Пермские хирурги спасли пациента с «шаровидным» сердцем
19 Марта 2017 13:30
Хирурги кардиодиспансера города Перми спасли от смерти пожилого мужчину с «шаровидным» сердцем.
Сердце пациента из Менделеево было настолько сильно изношено, что не выдерживало малейшей нагрузки и с трудом сокращалось.
"До обращения в кардиодиспансер я более полугода задыхался. Ходил не более 50 метров, и это очень ограничивало меня. Вначале врачи решили, что проблема с легкими, но в итоге оказалось, что плохо работает мой «мотор»...", - рассказал пациент.
Кардиохирурги выполнили пластику митрального клапана и уменьшили полость левого предсердия. Функции митрального клапана были восстановлены. Пациенту стало гораздо лучше, что подтвердила послеоперационная диагностика.
Благодаря выполненной операции мужчина сможет вести более активный образ жизни, а пока он проходит восстановительный курс в Усть-Качке.
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
20 Февраля 2017
06 Февраля 2017
01 Февраля 2017
11 Января 2017
02 Ноября 2016
27 Сентября 2016
05 Августа 2016
04 Августа 2016
06 Июля 2016
Modal title
One fine bodyвЂ¦