Пермские хирурги спасли пациента с «шаровидным» сердцем

Сердце пациента из Менделеево было настолько сильно изношено, что не выдерживало малейшей нагрузки и с трудом сокращалось.



"До обращения в кардиодиспансер я более полугода задыхался. Ходил не более 50 метров, и это очень ограничивало меня. Вначале врачи решили, что проблема с легкими, но в итоге оказалось, что плохо работает мой «мотор»...", - рассказал пациент.



Кардиохирурги выполнили пластику митрального клапана и уменьшили полость левого предсердия. Функции митрального клапана были восстановлены. Пациенту стало гораздо лучше, что подтвердила послеоперационная диагностика.



Благодаря выполненной операции мужчина сможет вести более активный образ жизни, а пока он проходит восстановительный курс в Усть-Качке.