Пермь заняла второе место в рейтинге городов по количеству пятиэтажек

На первом месте Омск - 38% населения которого проживает в пятиэтажных домах.Второе место - Пермь - 35%Третье - Красноярск - 33%Четвертое - Самара и Волгоград - 30%Далее следуют Челябинск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Уфа, Воронеж, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург (18%) и Москва (14%).

Такие данные приводит портал SmartLoc, который публикует данные. Оценивали долю жилого фонда, который приходится на пятиэтажные дома советского периода. Доля оценивалась как отношение числа квартир, расположенных в пятиэтажных домах, построенных в советское время, к общему числу квартир и частных домов в городе.