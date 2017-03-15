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Пермь заняла второе место в рейтинге городов по количеству пятиэтажек

15 Марта 2017 16:52
35% населения Перми проживает в пятиэтажках времен СССР.
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Пермь заняла второе место в рейтинге городов по количеству пятиэтажек
На первом месте Омск - 38% населения которого проживает в пятиэтажных домах.
Второе место - Пермь - 35%
Третье - Красноярск - 33%
Четвертое - Самара и Волгоград - 30%
Далее следуют Челябинск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Уфа, Воронеж, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург (18%) и Москва (14%).

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Такие данные приводит портал SmartLoc, который публикует данные. Оценивали долю жилого фонда, который приходится на пятиэтажные дома советского периода. Доля оценивалась как отношение числа квартир, расположенных в пятиэтажных домах, построенных в советское время, к общему числу квартир и частных домов в городе.
Метки: Рейтинг
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