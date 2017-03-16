Перепись населения в России будут проводить через интернет

При этом самостоятельно внести сведения в специальный электронный бланк на сайте можно будет только после регистрации на портале госуслуг. В онлайне будут и сотрудники региональных статистических ведомств, - для этих целей им выдадут переносные компьютеры.



Ирина КОЖАНОВА, заместитель руководителя Пермьстат:



- Вот в 2016 году мы проводили Всероссийскую сельскохозяйственную перепись. Это первая перепись, на которой мы масштабно использовали планшетные компьютеры. В переписи 2020 года мы также планируем использовать планшетные компьютеры. На сегодняшний день пока не определено, насколько повсеместно это будет использоваться, возможно, что опросы на планшетах будут проводиться только свыше 100 тысяч населения, но, тем не менее, уже большая часть России проживает в этих городах. Поэтому это будет большим подспорьем.



Использовать интернет и электронные гаджеты планируют также во время выборочных статистических наблюдений, в которых обычно принимают участие не менее 5% россиян. Такие исследования проводятся между основными всероссийскими переписями.