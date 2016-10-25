Перепады атмосферного давления ожидаются сегодня в Перми

20 января к вечеру давление может упасть сразу на 25 миллиметров ртутного столба, до 728-730 миллиметров. Впрочем, метеорологи утверждают, что это хоть и неприятная, но достаточно типичная ситуация для нашего региона в зимний период.



Алексей КУЛЕШ, заведующий неврологическим отделением городской клинической больницы №4:



- Атмосферное давление непосредственно механически влияет на рецепторы, которые расположены в коже, в некоторых других органах - головной мозг, сосудах, что приводит к физиологической реакции.



Врачи констатируют: метеозависимость, которая развивается на фоне общего ухудшения самочувствия, ширится и молодеет. И тем не менее, при таких резких перепадах атмосферного давления страдают, в первую очередь, гипертоники.



Алексей КУЛЕШ, заведующий неврологическим отделением городской клинической больницы №4:



- Если вы чувствуете, что на фоне изменения погоды у вас стало повышаться артериальное давление, но у вас уже есть гипертоническая болезнь, то есть смысл обратиться к врачу, который немножко изменит схему приема препаратов.



В такие дни утро следует начинать с легкой зарядки, принимать контрастный душ. А на завтрак отдать предпочтение продуктам, в которых много калия: творог, изюм, курага и бананы. А тем, кто имеет проблемы с давлением, также следует регулярно проводить контроль давления и ни в коем случае не забывать про прием плановых медикаментов.

