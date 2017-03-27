Переезд животных из старого зоопарка в новый обойдется в 3 млн рублей

Максим РЕШЕТНИКОВ, исполняющий обязанности губернатора Пермского края:



- Определена площадка, есть заказчик. Все решения приняты. Их надо просто реализовывать. В ближайшее время посещу площадку. Посмотрю ход строительства.



Если всё сложится по контракту, звери окажутся на новом месте обитания через год. Пока же в квартале, ограниченном улицами Леонова, Свиязева и Карпинского никаких работ не ведётся. Разве что несколько дней назад кое-где натянули ленту ограждения, а на многих осинах парка Победы появились засечки.



Как нам рассказали в зоопарке, на подготовку к переезду (весь он оценивается в 2.5-3 миллиона рублей) понадобится месяц, чтобы сделать более 80-ти транспортировочных клеток. Ну а переезд непосредственно может затянуться месяца на полтора, из-за своенравности зверей.



Елена БУРДИНА, учёный секретарь зоопарка:



- Те же самые наши белые медведи. Его не поймаешь. Если его усыпить - не утащишь. То есть, его не вытащить, не затащить - никаких физических сил не хватит. То есть он должен зайти добровольно. Вот он через шибер прошёл, а ножку оставил... И всё! И не закроешь.



Ещё месяц уйдёт на адаптацию животных на новом месте и доработку вопросов безопасности для посетителей. А вот соседям нынешнего пермского зоопарка пока приходится мириться с некоторыми неудобствами.



Дарья, администратор отеля:



- При заезде наши гости обычно просят номера на ту сторону, обусловливая это тем, что мы не хотим просыпаться с петухами. Но другим хочется с окнами сюда, то есть всё, как бы, очень индивидуально.



Алевтина Павловна из дома напротив зоопарка:



- Вы знаете что, или привычка уже, в первое время было слышно то ли львы там, то ли кто-то там. Звуки были, а так я просто не замечаю, не знаю. Иногда в окно посмотришь, люди радуются с детьми.



По пути строительства современного зоопарка на периферии пошли несколько лет назад в Ижевске. Сейчас там число посетителей около 600 тысяч в год, это примерно в два раза больше чем в старом зверинце в центре Перми. О планах православной епархии на освобождаемое место рядом со Спасо-Преображенским собором, где до 30-х годов прошлого века располагалось архиерейское кладбище, мы обязательно расскажем.