Перед Новым годом почтовые отделения Перми перешли на усиленный режим работы

Несомненный плюс дистанционной торговли - возможность сэкономить. Впрочем, есть и риски, которые тоже стоит учитывать, - делится опытом покупатель со стажем Елена ГАРБУЗ. Некоторые товары попросту не доходят о адресата.



Елена ГАРБУЗ:



- Последний товар, который не дошел, были лаки. Я заказывала у московского поставщика, мне они не пришли. Также мне не пришел один свитер. Обычно доставка занимает где-то 60 дней. Если она не приходит, то начинаешь списываться с отправителем. Если товар затерялся, то возвращают деньги.



С приближением Нового года, количество интернет-заказов увеличивается, рассказывают в "Почте России". В ведомстве перешли на усиленный режим работы и облегчили таможенные правила в отношении товаров из ряда стран. Среди них государства Юго-Восточной Азии и Европы.



Андрей КОРОЛЕВ, специалист в сфере экономики:



- Средний срок доставки из того же Китая месяц и более. Учитывая, что Новый год, то сроки увеличиваются. Новый год - это страшное время для продавцов, покупать стоит уже только на российских сайтах.



Таким образом, сроки доставки - еще один нюанс, который стоит учитывать. О заказе подарков к Новому году через интернет из-за рубежа стоило задуматься, как минимум в ноябре, а то и еще раньше. По словам директора регионального отделения почты России, и с отечественными интернет-магазинами стоит поторопиться. Последний срок покупки товара через интернет с возможностью доставки в этом году - 25 декабря. В противном случае, посылка может прийти только в 2017 году.



Ефим ГУМНИЦКИЙ, директор УФПС Пермского края:



- По нашей стране, если мы заказываем, то до Нового года придут те заказы, которые вы оформили в наших интернет-магазинах, они придут точно.



Если вы еще не придумали, что дарить своих родным и близким, то эксперты советуют остановиться на пермских магазинах подарков. В этом случае, вы точно будете уверены, что подарок будет. Спасибо вам скажут не родные и близкие, но и ваши нервы.