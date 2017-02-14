От Атлантики до Тихого океана

Марафон этого года пройдет под лозунгом "Культура за зеленую планету". Первые мероприятия начнутся в Перми и пройдут 6 и 7 апреля, далее участники отправятся в Португалию. В крайней западной точке маршрута, в Лиссабоне культурные мероприятия пройдут с 8 по 11 апреля. А уже с 13 по 16 апреля события развернутся в культурной столице Европейского Союза этого года - городе Пафос на острове Кипр. Далее, 17 апреля - Хельсинки (Финляндия), 18 апреля - Санкт-Петербург, 19 апреля - Москва и уже 20 апреля участники прилетят в крайнюю восточную точку маршрута - Владивосток. Завершится марафон 23 апреля.

Особенностью третьего Марафона станет именно финальная часть с участием представителей государств Азиатско-Тихоокеанского региона и проведение конференции на тему диалога культур Европы и стран АТР.Первый Марафон был приурочен к российскому Году культуры и состоялся в начале июня 2014 г. Он стартовал в Перми, в отрогах Уральских гор, недалеко от географической границы Европы и Азии. За неполные две недели участники Марафона побывали в Риге (культурная столица ЕС в 2014), Праге, Вене, Братиславе, Валлетте, Лондоне, Лиссабоне и финишировали в Москве. Ход Марафона круглосуточно транслировался на специальном сайте в Интернет.Второй Марафон был приурочен к российскому Году литературы и стартовал в конце мая 2015 г. во Владивостоке, прошел через Москву, Гамбург, Милан (в рамках ЭКСПО-2015), Порту, Париж (конференция в ЮНЕСКО), Монс (культурная столица ЕС в 2015) и финишировал в Перми.

http://fmarathon.com/

Самая идея проведения панъевропейских фестивальных марафонов появилась в 2013 году. Выдвинута "Европейским диалогом" при российском парламентском Европейском клубе.Это общественно-политический и культурный проект, который призван продемонстрировать единство культурного пространства Большой Европы.Фестивальные марафоны проходили под патронажем Совета Федерации Федерального Собрания России, при поддержке ЮНЕСКО, ФА «Россотрудничество», Министерстве иностранных дел России, Министерства культуры РФ и администраций ряда российских регионов.Официальный сайт третьего панъевропейского фестивального марафона: