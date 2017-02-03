Осторожно! В Перми продают некачественную мебель

Увы, последнего элемента для создания атмосферы домашнего уюта Александру Шубину так и не достаёт. Купленный за 25 тысяч рублей новый диван удобным и красивым был только в магазине.



Александр ШУБИН:



- В течение получаса после того, как привезли диван, сразу обнаружили недостатки: то есть это - торчащая пружина. Вместо деревянной конструкции здесь пластик, тоже всё отваливается, сделано некачественно - сразу видно. Диван даже не эксплуатировали, а металлический уголок отвалился почти сразу! Ну, и сам диван проваливается, то есть ни спать, ни эксплуатировать невозможно его!



Кирилл ДИЕВ, корреспондент:



- Как оказалось позже, производитель также изменил и конструкцию модели, в результате чего назвать этот предмет мягкой мебелью можно уже с трудом. Поролоновый подклад, который был на спинке дивана выставочного экземпляра в магазине, здесь просто напросто отсутствует. Вместо него - твердая фанера!



На просьбу обменять товар на более качественный или вернуть деньги продавцы ответили отказом. По их словам, все дефекты - последствие того, что производитель самостоятельно внёс изменения в своё изделие. Поставить точку в многомесячном споре клиента и торговой организации смог только суд, который постановил взыскать в пользу Александра ШУБИНА стоимость дивана и моральную компенсацию - 40 000 рублей. Однако получить деньги с ответчика, индивидуального предпринимателя Злобнова, не удаётся уже 4 месяца. За разъяснениями мы обратились в магазин.



Наталия ЧУКАЛИНА, руководитель направления по связям с общественностью ООО "Много Мебели":



- При обращении Шубина А. С. в салон с заявлением на выплату денежных средств, по решению суда, ему было сообщено, что для выплаты необходимо предоставить. Оригинал исполнительного листа, заявление и реквизиты для перечисления денежных средств. По настоящее время данные документы не представлены.



Вот только выдвигать подобные требования предприниматель, по словам юриста Станислава САМСОНОВА, не имеет права: деньги продавец должен был выплатить сразу после решения суда. Впрочем, как незаконен и изначальный отказ мебельного салона в замене товара - уверяет эксперт.



Станислав САМСОНОВ, юрист:



- Продавец товара он не имеет права вносить никаких изменений в индивидуально определённые признаки товара. Он должен полностью по цвету, по своим размерам в точности до сантиметра, можно так назвать, по качеству и типу материала, по внутренней пружинной системе он должен полностью соответствовать экспонируемому образцу.



Правда, есть исключение: вернуть и обменять нельзя мягкую мебель, купленную с витрины. Тем не менее, всех неприятных последствий от сделок с недобросовестными продавцами можно было бы избегать - уверяет независимый эксперт Алексей ЧАЗОВ, если бы покупатели к процессу приёмки товара подходили более скрупулёзно.