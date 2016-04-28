Осторожно! Поддельный сайт Минздрава продает «средство от паразитов»

"Чудодейственный" препарат предлагают несуществующие специалисты из несуществующих институтов. По сути, торгуют страхом. Смертельные черви-паразиты в организме могут напугать кого угодно, но только не специалистов антимонопольной службы.



Галина УЖЕГОВА, начальник отдела контроля рекламы УФАС России по Пермскому краю:



- Если информация размещается с использованием платных интернет-сервисов - контекстной рекламы. Например, система "Яндекс. Директ", "Гугл", "Маил". При введении в поисковой строке системы "Яндекс" или "Гугл"... Например, мы вводим слово "Минздрав" или "Министерство здравоохранения РФ". При просмотре результатов мы видим помимо официальных сайтов Минздрава, еще различные сайты копии. Которые принадлежат другим лицам, в том числе и рекламодателям различных товаров, которые могут ввести потребителей в заблуждение.



Фейковых ресурсов с каждым днем все больше. И разобраться, где правда, а где ложь все сложнее. Тем более человеку слабо технически подкованному. Такая реклама может быть признана ненадлежащей и нарушать закон, а мы этого можем просто не заметить.



Галина УЖЕГОВА, начальник отдела контроля рекламы УФАС России по Пермскому краю:



- Реклама должна быть добросовестной. То есть все, что видит потребитель о товаре, должно быть достоверно. Если товар, к примеру, не зарегистрирован, не имеет разрешений, лицензий, свидетельств, сертификатов. Такая реклама изначально является ненадлежащей.



Зачастую, на таких сайтах-подделках нет никакой полезной информации о препаратах. Только красивые высказывания о "чудодейственных" свойствах. Фейковые ресурсы ссылаются на Пермский институт паразитологии. Якобы именно там изобрели чудо-лекарство ценой в 1 рубль. Мы сделали запрос в образовательный центр и сегодня в "Вечернем вестнике" покажем вам, над чем на самом деле сегодня работают ученые. А также расскажем, с какими именно паразитами надо бороться и как.