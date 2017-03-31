Опасный интернет: как уберечь ребенка от суицида

Дмитрий ПОПОК:



- В последнее время стало очень много появляться сообщений о разных сообществах. Узнали мы об этом из школы, где учатся мои дети. У нас произошел случай девочка выпала с балкона. Мы долго думали, что это просто самоубийство, а потом оказалось, что она состояла в одной из групп и выполняла какое-то задание.



Создатели этих самых групп в социальных сетях часто подталкивают детей к суициду. Волна самоубийств прокатилась по всей стране. Пермский край, к сожалению, исключением не стал. По словам руководителя краевого управления Роскомнадзора, в конце прошлого года началась активная информационная борьба.



Юрий ЩЕБЕТКОВ руководитель Управления Роскомнадзора по Пермскому краю:



- Десятки тысяч страниц сайтов были удалены, перекрыты с конца прошлого года касающиеся суицидальной тематики. Важно еще, что с темой суицида мы справимся, а вот тема негативного воздействия на детей она все равно остается. Появились другие группы.



На сегодня в Госдуме рассматривается законопроект о привлечении организаторов групп, побуждающих детей к суициду, к уголовной ответственности. Кроме того, согласно поручению президента РФ, до июля 2017 года во всех субъектах страны должны появиться программы профилактики детского суицида. К слову в нашем регионе подобная программа с рабочим названием "Обеспечение информационной безопасности детей в Пермском крае" уже была. Просуществовала два года. В 2016-м была приостановлена.



Павел МИКОВ, уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае:



- В условиях, когда активизировались деструктивные группы - это новый риск, новая угроза благополучному детству, жизни и здоровья детей. Считаю, что срочно необходимо возобновить действие программы. Надеюсь, что все-таки новый губернатор Максим Решетников соответствующее поручение даст Министерству связи Пермского края, и мы совместно эту программу сформируем.



Но мало принять закон и возобновить программу, говорят специалисты. Важно чтобы родители находили время на общение со своими детьми. Знали и понимали, чем они интересуются, с кем общаются. Необходимо научить ребенка мыслить критически, анализировать поступающую информацию, а также поддерживать его во всех начинаниях.