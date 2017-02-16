Онлайн-казино: как понять, что ребенок играет на деньги в интернете?

Наш герой под ником "Бэтмен", еще в 16 лет влез в трясину интернет-казино.



БЭТМЕН:



- Играть в интернете на деньги начал еще 3 года назад. Сначала выигрывал очень хорошие суммы... А потом все перевернулось. Проигрыш за проигрышем. Потратил все свои деньги. Начал занимать у друзей, у родителей. Суммы долга становились все больше. От меня люди начали отворачиваться. В один момент понял, что могу остаться без всего.



Поначалу игровые сайты дают возможность новым пользователям подзаработать, чтобы подогреть азарт. Именно с этого момента начинает формироваться так называемая "игровая зависимость".



Рано или поздно полоса везения заканчивается. Выигранные деньги и накопленные ранее сбережения тают. Зависимые от влечения к азартному времяпрепровождению подростки ищут альтернативу на букмекерских сайтах или в сетевых играх.



Татьяна ОГИБАЛОВА, психотерапевт, кандидат медицинских наук:



- Анкетирование подростков выявило одинаковые личностные и жизненные ценности у детей и у родителей в семьях. А именно - это успех, достижение материальных благ, стойкая жизненная позиция, связанная, прежде всего с высокой самооценкой и достижением определенного уровня общественного мнения. Именно эти ценности формируются в семье. И это, действительно то, к чему стремятся родители. И к чему стремятся дети.



Игровая зависимость затрагивает семьи со средним или высоким материальным благополучием. Подростки получают большое количество неконтролируемых карманных денег. Когда финансов не хватает, ребенок начинает врать, продавать ценности и даже воровать. Ругать или наказывать таких детей бесполезно! Важно вовремя понять, что с ребенком происходит что-то неладное и обратиться к специалистам.



Татьяна ОГИБАЛОВА, психотерапевт, кандидат медицинских наук:



- Синдром, связанный с эмоциональной нестабильностью, нарушением сна, отсутствием чувства контроля. И в части случаев - агрессивного поведения. Квалификация гемблинга - она требует лечения и не только психотерапевтических интервенций или работы с семьей, но и использования различных медикаментозных препаратов, в том числе и психофармакотерапия - для снижения влечения к данному виду зависимости.



Чтобы уберечь ребенка от игровой зависимости, а семью от колоссальных финансовых проблем, родителям стоит объяснять своему чаду, как именно зарабатываются деньги. Уверенность в том, что заработок бывает лёгким, нередко приводит к большой беде.