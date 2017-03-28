Новый глава Ленинского района официально вступил в должность
28 Марта 2017 15:00
У Ленинского района Перми официально появился новый глава. Депутаты городской Думы поддержали на этом посту Александра Козенкова.
В последнее время Козенков был советником главы Перми - Дмитрия Самойлова. Ранее являлся заместителем руководителя в администрации губернатора Виктора Басаргина, курировав вопросы внутренней политики.
В начале 2000-х Козенков и Самойлов вместе работали в компании «Уралсвязьинформ». Новый глава региона Максим Решетников после снегопада в начале марта высказывал мэру недовольство уборкой улиц Перми, как раз в границах Ленинского района. Центральная городская территория с конца января оставалась без руководителя, когда её прежний глава Сергей Романов стал вице-мэром.
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