Новый глава Ленинского района официально вступил в должность

В последнее время Козенков был советником главы Перми - Дмитрия Самойлова. Ранее являлся заместителем руководителя в администрации губернатора Виктора Басаргина, курировав вопросы внутренней политики.



В начале 2000-х Козенков и Самойлов вместе работали в компании «Уралсвязьинформ». Новый глава региона Максим Решетников после снегопада в начале марта высказывал мэру недовольство уборкой улиц Перми, как раз в границах Ленинского района. Центральная городская территория с конца января оставалась без руководителя, когда её прежний глава Сергей Романов стал вице-мэром.