Нотариальная доверенность в мобильном телефоне

Доверяй, но проверяй! Это относится к доверенностям, которые заверяют и выдают нотариусы. Ранее мошенники нередко пользовались тем, что к человеку не могло возникнуть каких-либо вопросов, если он предъявляет документ, выполненный на бланке установленного образца.



Мария БОРОДИНА, нотариус:



- Самый большой бич, который у нас был - это поддельные доверенности. На сегодняшний день, как рекламируют "Куплю в переходе бланк нотариуса" - невозможно будет. Это самое основное препятствие для мошенников, что там от полуумершего человека подготовлен документ и так далее.



Сейчас подлинность и актуальность любой доверенности можно проверить в режиме он-лайн на сайте reestr-dover.ru. Более того, с 3 апреля в налоговые органы не нужно будет приносить доверенности на защищенных бланках. Достаточно обычной распечатки, а дальше налоговики сами проверят актуальность выданной доверенности. Эксперты говорят, что уже в ближайшей перспективе все доверенности, выполненные на бумажных бланках, могут уйти в прошлое.



Мария БОРОДИНА, нотариус:



- Элементарно с любого смартфона вы можете это проверить. Не обязательно иметь компьютер. Например, встретились вы, квартиру собрались покупать, на объекте, смотрите и вам говорят: "А я по доверенности". И вы можете убедиться, что тот человек, который представляется представителем и у него есть полномочия, вы можете эти полномочия проверить.



Единый реестр доверенностей работает с 2013 года, но в полном объеме для граждан он стал доступен лишь в этом году. За первые недели им воспользовалось уже несколько десятков тысяч человек по всей стране. Сервис позволил доверителям оперативно отзывать выданную ранее кому-либо доверенность - информация тут же появится в базе. И человек, даже имея на руках бумажный бланк, не сможет совершить какую-либо операцию от вашего имени.