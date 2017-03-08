Нефтяники Пермского края поздравили прекрасную половину коллектива
08 Марта 2017 15:00
Торжество в честь милых дам. В ДК Гагарина для прекрасной половины Прикамской нефтяной отрасли устроили большой праздничный концерт.
В зале лучшие сотрудницы пермского "ЛУКОЙЛа", те, кому как и Ирине Гилевой, удается все и в семье, и в работе. Она на предприятии трудится без малого 25 лет. За активное участие в жизни компании получает достойные награды.
Ирина ГИЛЕВА, экономист отдела материально-технического обеспечения ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»:
- Сегодня меня наградили благодарственным письмом. Любая награда - это очень приятно, очень волнительно. Награда - это стимул к чему-то, к тому, что ты должен продвигаться и достичь еще каких-то высот.
На торжественном собрании работников предприятий группы "ЛУКОЙЛ" в Пермском крае вручали благодарственные письма и, конечно же, весенние букеты.
Владимир ЖУКОВ депутат Законодательного Собрания Пермского края:
- У нас практически половина состава на всех предприятиях - женщины. Начальники отделов, начальники лабораторий. Это очень высокий уровень. От оператора АЗС до руководителей управлений в центральных офисах.
По словам руководства компании, женщины-нефтяники настоящая гордость "ЛУКОЙЛа". На производстве они ничем не уступают сильному полу.
Сергей АНДРОНОВ, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»:
- Дорогие женщины Прикамья, от имени мужчин «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» от всего сердца хочу поздравить вас с этим замечательным праздником. Хочу пожелать всем вам достигнуть высот в профессиональной карьере. Хочу сказать слова огромной благодарности за тепло и ют, который вы создаете в наших домах, за воспитание детей. Оставайтесь всегда такими счастливыми, яркими. Счастья вам.
Празднование Международного женского дня у лукойловцев традиционно отличается душевностью и теплотой. Этот год не стал исключением.
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