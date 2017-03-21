Не расслабляться: в Пермь пришел грипп нового типа
21 Марта 2017 10:34
В Перми завершился эпидемиологический сезон, но врачи расслабляться не советуют. На смену сезонному ОРВИ, H3N2 идет вирус гриппа B, способный вызвать более опасные последствия.
Наталья ВОЛЬДШМИДТ, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю:
- Уровень заболеваемости соответствует эпидемиологическим порогам. В городе Перми уже три недели пороги не превышены. Поэтому все ограничительные мероприятия с 14 марта по Перми были сняты. По данным мониторинга, циркулируют вирусы преимущественно не гриппозной этиологии и единичные вирусы H3N2 и гриппа B.
Главное не заниматься самолечением. При стандартных симптомах, а именно повышенной температуре, боли в мышцах и кашле, стоит обратиться к врачу. Вирус гриппа B может вызвать серьёзные болезни нижних дыхательных путей, в том числе бронхит и пневмонию. В группе риска чаще всего оказываться пожилые люди.
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