Не расслабляться: в Пермь пришел грипп нового типа

Наталья ВОЛЬДШМИДТ, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю:



- Уровень заболеваемости соответствует эпидемиологическим порогам. В городе Перми уже три недели пороги не превышены. Поэтому все ограничительные мероприятия с 14 марта по Перми были сняты. По данным мониторинга, циркулируют вирусы преимущественно не гриппозной этиологии и единичные вирусы H3N2 и гриппа B.



Главное не заниматься самолечением. При стандартных симптомах, а именно повышенной температуре, боли в мышцах и кашле, стоит обратиться к врачу. Вирус гриппа B может вызвать серьёзные болезни нижних дыхательных путей, в том числе бронхит и пневмонию. В группе риска чаще всего оказываться пожилые люди.