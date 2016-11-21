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Начальник УФСБ по Пермскому краю поздравил работников органов безопасности

20 Декабря 16:24
Сегодня, 20 декабря в России отмечается День работника органов безопасности – профессиональный праздник сотрудников специальных служб.
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Начальник УФСБ по Пермскому краю поздравил работников органов безопасности
Сотрудников управления Федеральной службы безопасности по Пермскому краю поздравил начальник УФСБ России по Пермскому краю генерал-майор Виктор Задворный.

"Поздравляю Вас, Ваших родных и близких с профессиональным праздником – Днем работника органов безопасности Российской Федерации!

Наша страна по праву гордится славной историей отечественных специальных служб. На протяжении многих десятилетий сотрудники органов безопасности с честью отстаивали интересы Родины, обеспечивали достойное положение государства на международной арене.

Мы преклоняемся перед мужеством и стойкостью ветеранов, которые в годы Великой Отечественной войны и в мирное время профессионально выполняли свои обязанности, укрепляя оборонный, промышленный и научный потенциал страны.

Развитие обстановки в России и в мире постоянно вносит коррективы в специфику работы, появляются новые направления деятельности, меняются приоритеты. Но неизменными остаются личные качества каждого сотрудника органов безопасности – профессионализм, самоотверженность, преданность Отечеству.

Самые теплые слова благодарности выражаю нашим ветеранам, которые не теряют связи с коллективом, активно участвуют в общественной жизни управления, передают молодому поколению бесценный опыт.

От всей души желаю Вам, уважаемые коллеги и ветераны, Вашим родным и близким успехов в профессиональной деятельности, крепкого здоровья, счастья, благополучия, плодотворной работы на благо Родины!"
Метки: ФСБ Профессиональный праздник День работника органов безопасности
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