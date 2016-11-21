Начальник УФСБ по Пермскому краю поздравил работников органов безопасности

Сотрудников управления Федеральной службы безопасности по Пермскому краю поздравил начальник УФСБ России по Пермскому краю генерал-майор Виктор Задворный.



"Поздравляю Вас, Ваших родных и близких с профессиональным праздником – Днем работника органов безопасности Российской Федерации!



Наша страна по праву гордится славной историей отечественных специальных служб. На протяжении многих десятилетий сотрудники органов безопасности с честью отстаивали интересы Родины, обеспечивали достойное положение государства на международной арене.



Мы преклоняемся перед мужеством и стойкостью ветеранов, которые в годы Великой Отечественной войны и в мирное время профессионально выполняли свои обязанности, укрепляя оборонный, промышленный и научный потенциал страны.



Развитие обстановки в России и в мире постоянно вносит коррективы в специфику работы, появляются новые направления деятельности, меняются приоритеты. Но неизменными остаются личные качества каждого сотрудника органов безопасности – профессионализм, самоотверженность, преданность Отечеству.



Самые теплые слова благодарности выражаю нашим ветеранам, которые не теряют связи с коллективом, активно участвуют в общественной жизни управления, передают молодому поколению бесценный опыт.



От всей души желаю Вам, уважаемые коллеги и ветераны, Вашим родным и близким успехов в профессиональной деятельности, крепкого здоровья, счастья, благополучия, плодотворной работы на благо Родины!"