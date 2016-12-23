На станции переливания крови пермским донорам вручат новогодние подарки
27 Декабря 11:39
Новый год - это время радости, веселья и, естественно, подарков, которые принято дарить родным и близким. Но для многих также стало традицией дарить подарки и совершенно незнакомым людям.
Участвуя в акции "С Новым годом, Служба крови" и вступая в ряды донорского сообщества - может принести кому-то самый дорогой подарок - спасти чью-то жизнь.
Никита КОМАРОВ, специалист по связям с общественность Пермской краевой станции переливания крови:
- Доноров ждут поздравления, подарки от службы крови. И это такое напоминание, что на новогодние праздники нужен запас крови. Не обязательно завтра, до 30 числа вы можете прийти и сдать кровь. Потому что запас крови на новогодние каникулы очень важен и нужен. Заготовка крови осуществляется только по будним дням. С 31 по 8 число забор крови производиться не будет. Поэтому нужно запасти определенный запас компонентов крови.
Благодаря предновогоднему донорству, на время каникул кровью могут быть обеспеченны все лечебные учреждения края. Акция будет проходить 27 декабря в пермской краевой станции переливания крови на улице Лебедева.
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
23 Декабря 2016
23 Декабря 2016
21 Декабря 2016
19 Декабря 2016
18 Декабря 2016
15 Декабря 2016
13 Декабря 2016
12 Декабря 2016
21 Ноября 2016