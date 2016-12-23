На станции переливания крови пермским донорам вручат новогодние подарки

Участвуя в акции "С Новым годом, Служба крови" и вступая в ряды донорского сообщества - может принести кому-то самый дорогой подарок - спасти чью-то жизнь.



Никита КОМАРОВ, специалист по связям с общественность Пермской краевой станции переливания крови:



- Доноров ждут поздравления, подарки от службы крови. И это такое напоминание, что на новогодние праздники нужен запас крови. Не обязательно завтра, до 30 числа вы можете прийти и сдать кровь. Потому что запас крови на новогодние каникулы очень важен и нужен. Заготовка крови осуществляется только по будним дням. С 31 по 8 число забор крови производиться не будет. Поэтому нужно запасти определенный запас компонентов крови.



Благодаря предновогоднему донорству, на время каникул кровью могут быть обеспеченны все лечебные учреждения края. Акция будет проходить 27 декабря в пермской краевой станции переливания крови на улице Лебедева.