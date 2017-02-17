(342) 265 98 84
info@vetta.tv
16+
Личный кабинет

На слёте патриотов прошли показательные выступления силовых ведомств

17 Февраля 2017 16:34
Отражение нападения боевиков, засада, захват преступников - пожалуй, такое ребята видели только в кино.
27
На международном слёте юных патриотов "Равнение на победу!" прошли показательные выступления бойцов национальной гвардии. Отдел специального назначения «Медведь» ГУФСИН России по Пермскому краю продемонстрировал разнообразие оружия. Спецподготовку показали судебные приставы, кинологи и сотрудники полиции. Последние представили оригинальный способ задержания угонщика автомобиля. Полицейские переоделись в форму дорожных рабочих и перекрыли путь под видом ремонтных работ. Показательные выступления - одна из главных традиций слета. Накануне Дня защитника Отечества для мальчишек это лучший подарок.
Метки: Слет патриотов
Комментарии (0)
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
ПОГОДА ПЕРМЬ
17 Февраля