На слёте патриотов прошли показательные выступления силовых ведомств

На международном слёте юных патриотов "Равнение на победу!" прошли показательные выступления бойцов национальной гвардии. Отдел специального назначения «Медведь» ГУФСИН России по Пермскому краю продемонстрировал разнообразие оружия. Спецподготовку показали судебные приставы, кинологи и сотрудники полиции. Последние представили оригинальный способ задержания угонщика автомобиля. Полицейские переоделись в форму дорожных рабочих и перекрыли путь под видом ремонтных работ. Показательные выступления - одна из главных традиций слета. Накануне Дня защитника Отечества для мальчишек это лучший подарок.