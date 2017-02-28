На ремонт Коммунального моста в Перми потратят 34 млн рублей

По плану ремонт должен начаться в июне и завершиться в сентябре. На время ремонта движение будет сужено с 4-х до 2-х полос. До этого аналогичные неудобства водители испытывали 10 лет назад. Именно тогда коммунальный мост капитально ремонтировали в последний раз.



Матвей ЧУВАШОВ, главный инженер МКУ "Пермблагоустройство":



- На сегодня, если посмотреть, как прошли первые теплые дни, то состояние покрытия моста на лицо. Повсеместно сформировались разрушения. Начинает разрушаться выравнивающий слой бетона. Это первый сигнал о том, что нужно менять полностью покрытие с устройством нового защитного слоя.



На проработку новых маршрутов у пермяков есть как минимум ещё три месяца. Но уже сегодня нужно оперативно скорректировать свой путь по этому участку. На перекрестке улиц Монастырской и Попова в связи с проведением профилактических работ "Камскими электросетями" отключен светофор, который должен заработать вновь лишь в 19 часов.