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На ремонт Коммунального моста в Перми потратят 34 млн рублей

28 Февраля 2017 16:40
Коммунальный мост начнут ремонтировать уже этим летом, заявляют в администрации города. Уже ведутся поиски подрядчика, которому предстоит выполнить работы на 34 миллиона рублей: снять поврежденное покрытие и уложить новый асфальтобетонный слой.
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По плану ремонт должен начаться в июне и завершиться в сентябре. На время ремонта движение будет сужено с 4-х до 2-х полос. До этого аналогичные неудобства водители испытывали 10 лет назад. Именно тогда коммунальный мост капитально ремонтировали в последний раз.

Матвей ЧУВАШОВ, главный инженер МКУ "Пермблагоустройство":

- На сегодня, если посмотреть, как прошли первые теплые дни, то состояние покрытия моста на лицо. Повсеместно сформировались разрушения. Начинает разрушаться выравнивающий слой бетона. Это первый сигнал о том, что нужно менять полностью покрытие с устройством нового защитного слоя.

На проработку новых маршрутов у пермяков есть как минимум ещё три месяца. Но уже сегодня нужно оперативно скорректировать свой путь по этому участку. На перекрестке улиц Монастырской и Попова в связи с проведением профилактических работ "Камскими электросетями" отключен светофор, который должен заработать вновь лишь в 19 часов.
Метки: Мост Ремонт
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