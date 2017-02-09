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Мост через Каму в Перми: где и когда

09 Февраля 2017 16:12
В мае определится "короткий список" по расположению нового пермского автомобильного моста через Каму. Пока рассматривается 9 вариантов.
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Мост через Каму в Перми: где и когда
Анатолий ДАШКЕВИЧ, заместитель главы администрации Перми:

- В настоящее время связь через реку Кама происходит по Коммунальному мосту, через Красавинский мост и по плотине Камской ГЭС. Главная цель транспортной коммуникации - обеспечение связи между жилыми и промышленными районами крупнейшего города, расположенных на разных берегах реки.

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Виктор ПЛЮСНИН, депутат Законодательного собрания Пермского края:

- Сегодня девять предложений уже есть. Какое в итоге выявим - тоже большая работа, причем совместная. Часть мы будем рассматривать в августе, часть будем рассматривать в октябре месяце.

По словам депутатов регионального парламента, проект строительства нового моста через Каму планируется подготовить к 2020 году. Возведение сооружения начнется ещё позже. Администрациям края и города ещё предстоит убеждать федеральный центр в необходимости финансовой поддержки строительства моста.
Метки: Новый мост Кама
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