Мост через Каму в Перми: где и когда

Анатолий ДАШКЕВИЧ, заместитель главы администрации Перми:- В настоящее время связь через реку Кама происходит по Коммунальному мосту, через Красавинский мост и по плотине Камской ГЭС. Главная цель транспортной коммуникации - обеспечение связи между жилыми и промышленными районами крупнейшего города, расположенных на разных берегах реки.

Виктор ПЛЮСНИН, депутат Законодательного собрания Пермского края:- Сегодня девять предложений уже есть. Какое в итоге выявим - тоже большая работа, причем совместная. Часть мы будем рассматривать в августе, часть будем рассматривать в октябре месяце.По словам депутатов регионального парламента, проект строительства нового моста через Каму планируется подготовить к 2020 году. Возведение сооружения начнется ещё позже. Администрациям края и города ещё предстоит убеждать федеральный центр в необходимости финансовой поддержки строительства моста.