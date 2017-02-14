Молодогвардейцы проверили пермские дороги

Сергей СМАГИЛОВ среди неравнодушных автомобилистов. За рулем молодой человек проводит большую часть рабочего времени. Поэтому тема состояния пермских автодорог для него особо важна.



За качеством ремонта и состоянием автодорог в крае пермские активисты - участники проекта «УРБАНиЯ» - следят с 2016 года. Они формируют список проблемных точек, курируют работу подрядчиков на конкретных объектах и оценивают результат.



Михаил БОРИСОВ куратор федерального проекта "УРБАНиЯ":



- С прошлого года 2016 мы занимались контролем всех участков ремонта по городу Перми и по краю. Сейчас идет последний месяц зимы и мы выехали снова с проверкой, посмотреть как себя чувствуют дороги после проведенных морозов. Мы посмотрели не только качество дорог, которое осталось после зимы, но и посмотрели содержание этих дорог. Нам все понравилось, мы считаем, что дороги зимовку прошли.



Напомним, 2016 в крае был заявлен краевыми властями годом дорожного ремонта. Региональная столица не стала исключением. В летний период благоустройства был отремонтирован 1 млн квадратных метров дорожной сети, вместо ранее запланированных трехсот тысяч Общий объем финансирования составил более 1,5 млрд рублей. Почти треть средств была выделена из краевого бюджета.



Сергей КРАСИЛЬНИКОВ, заместитель начальника управления внешнего благоустройства Перми:



- Проект "Урбания" - связующее звено между жителями и городской администрацией. Как показал автопробег по Перми и Пермскому краю с содержанием дорог у нас все хорошо. Нареканий не было. В том числе нет нареканий по дефектам покрытия и по уборке снега в зимнее время.



Грандиозные планы анонсированы и на этот год. Так, уже известно, что в 2017 году краевой бюджет получит на развитие дорожной сети пермской городской агломерации 1 млрд рублей из федеральной казны. В частности на полмиллиарда рублей из них планируют провести работы на 18 значимых объектах Перми. В то числе продолжится реконструкция улицы Героев Хасана. Также в планах - провести ремонт трамвайных путей на северной дамбе.