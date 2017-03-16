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Минтруд назвал даты новогодних каникул в 2018 году

16 Марта 2017 18:56
Новый год начнется раньше: пермяки не будут ходить на работу с 30 декабря по 8 января.
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Минтруд назвал даты новогодних каникул в 2018 году
Минтруд подготовил проект о переносе выходных в 2018 году. Новогодние праздники планируются начать с 30 декабря по 8 января, а также выходные дни будут с 23 по 25 февраля, с 8 по 11 марта, с 29 апреля по 2 мая, 9 мая, с 10 по 12 июня и с 3 по 5 ноября.

Рабочими субботами в 2018 году предлагается сделать 28 апреля, 9 июня и 29 декабря, заменив их выходными понедельниками 30 апреля, 11 июня и 31 декабря, сообщают в пресс-службе Минтруда.

Метки: Минтруд график выходных 2018
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