Минтруд назвал даты новогодних каникул в 2018 году

Минтруд подготовил проект о переносе выходных в 2018 году. Новогодние праздники планируются начать с 30 декабря по 8 января, а также выходные дни будут с 23 по 25 февраля, с 8 по 11 марта, с 29 апреля по 2 мая, 9 мая, с 10 по 12 июня и с 3 по 5 ноября.



Рабочими субботами в 2018 году предлагается сделать 28 апреля, 9 июня и 29 декабря, заменив их выходными понедельниками 30 апреля, 11 июня и 31 декабря, сообщают в пресс-службе Минтруда.



