МЧС России подготовило противопожарные правила для церквей

Теперь в помещениях, где размещаются священнослужители во время богослужения, обязательно должен быть как минимум один огнетушитель, а в помещении для охраны или постоянного дежурства персонала - телефонная связь. В пермской епархии пояснили, что к изменениям готовы. Уже сегодня религиозные учреждения Перми имеют многие из вышесказанных практик.



Сергий ГОЛУБЕВ, священник, ключарь Свято-Троицкого кафедрального собора:



- В нашем храме, по тем требованиям, которые имеют место быть на сегодняшний день, у нас стоят датчики на задымление, стоят, чтобы меньше проводить проводки. В алтарь - там сделаны лазерные датчики. По периметру храма везде стоят огнетушители.



Новый свод правил для объектов религиозного назначения принят только в этом году, но в силу он еще пока не вступил. Пояснили в краевом МЧС. Для этого он должен быть вписан закон.



Оксана БУТИНА, начальник пресс-­службы ГУ МЧС России по Пермскому краю:



- До внесения изменений в закон, данный свод правил применяться не будет. На сегодняшний день пока действует нормы пожарной безопасности "Культовые сооружения".



Отметим, новые свод правил планируется распространяться не только на храмы, но и дома для паломников, монастырские сооружения, центры религиозного обучения - правда, только на те из них, которые будут построены после вступления в силу новых норм.

