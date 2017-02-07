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МЧС России подготовило противопожарные правила для церквей

07 Февраля 2017 11:30
МЧС России подготовило правила пожарной безопасности для религиозных объектов, которые должны помочь в профилактике пожаров.
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Теперь в помещениях, где размещаются священнослужители во время богослужения, обязательно должен быть как минимум один огнетушитель, а в помещении для охраны или постоянного дежурства персонала - телефонная связь. В пермской епархии пояснили, что к изменениям готовы. Уже сегодня религиозные учреждения Перми имеют многие из вышесказанных практик.

Сергий ГОЛУБЕВ, священник, ключарь Свято-Троицкого кафедрального собора:

- В нашем храме, по тем требованиям, которые имеют место быть на сегодняшний день, у нас стоят датчики на задымление, стоят, чтобы меньше проводить проводки. В алтарь - там сделаны лазерные датчики. По периметру храма везде стоят огнетушители.

Новый свод правил для объектов религиозного назначения принят только в этом году, но в силу он еще пока не вступил. Пояснили в краевом МЧС. Для этого он должен быть вписан закон.

Оксана БУТИНА, начальник пресс-­службы ГУ МЧС России по Пермскому краю:

- До внесения изменений в закон, данный свод правил применяться не будет. На сегодняшний день пока действует нормы пожарной безопасности "Культовые сооружения".
  
Отметим, новые свод правил планируется распространяться не только на храмы, но и дома для паломников, монастырские сооружения, центры религиозного обучения - правда, только на те из них, которые будут построены после вступления в силу новых норм.
Метки: Церковь МЧС
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