Материнский капитал будут выдавать быстрее
06 Марта 2017 16:01
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о сокращении срока рассмотрения заявок на получение маткапитала до 10 дней.
Ранее срок рассмотрения заявки на получение материнского капитала составлял один месяц. За десять лет существования программы ей успели воспользоваться порядка 5 миллионов семей по всей стране, сообщает ТАСС.
"Мы старались многое сделать, чтобы поддержать семьи с детьми, наверное, что-то получилось, а что-то получилось не так хорошо, но есть ряд ресурсов, которые работают неплохо. В январе текущего года материнскому капиталу исполнилось десять лет. Я помню, как мы придумывали, внедряли этот инструмент, он работает, действительно, неплохо. За это время такой мерой государственной поддержки воспользовались миллионы семей", - заявил Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
28 Февраля 2017
16 Февраля 2017
15 Февраля 2017
24 Января 2017
02 Ноября 2016
28 Июня 2016
25 Апреля 2016
01 Апреля 2016
30 Марта 2016
Modal title
One fine bodyвЂ¦