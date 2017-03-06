Материнский капитал будут выдавать быстрее

Ранее срок рассмотрения заявки на получение материнского капитала составлял один месяц. За десять лет существования программы ей успели воспользоваться порядка 5 миллионов семей по всей стране, сообщает ТАСС.



"Мы старались многое сделать, чтобы поддержать семьи с детьми, наверное, что-то получилось, а что-то получилось не так хорошо, но есть ряд ресурсов, которые работают неплохо. В январе текущего года материнскому капиталу исполнилось десять лет. Я помню, как мы придумывали, внедряли этот инструмент, он работает, действительно, неплохо. За это время такой мерой государственной поддержки воспользовались миллионы семей", - заявил Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.



