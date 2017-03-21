(342) 265 98 84
info@vetta.tv
16+
Личный кабинет

Максим Решетников встретился с пермскими студентами

21 Марта 2017 14:35
Исследование грунта современным методом волнового анализа для Вадима АНТИПОВА стало темой диссертации. Преимущества, говорит инженер, очевидны: в короткие сроки, всего за 4 часа, и в условиях городской застройки, можно получить результаты, например, воздействия автомобильного трафика на здания.
35
Вадим АНТИПОВ, магистрант 2 курса строительного факультета ПНИПУ:

- Он позволяет получить модель скоростей поперечных волн разреза, глубиной до 30 метров. В целом получается такая вот реальная картина грунта, на которой могут быть отражены различные аномалии в грунте, коммуникации какие-то, пустоты, которые могут негативно сказаться на будущих сооружениях.

А от этого напрямую зависит и облик города. Результатами исследований магистрант делится на третей Всероссийской конференции "Города и местные сообщества". Здесь теория соприкасается с практикой, говорят о развитии города в самых разных направлениях. От обустройства пешеходных улиц и благоустройства до создания инновационных кластеров. Коммуникативная площадка объединяет студентов, аспирантов, молодых ученых и представителей власти. Экспертом в рамках конференции выступает и глава Прикамья, Максим РЕШЕТНИКОВ.

Максим РЕШЕТНИКОВ, и.о. губернатора Пермского края:

- Очень важно во всех этих проектах всегда видеть еще и экономическую сторону, не только градостроительную, не только архитектурную. Ну и безусловно, надо понимать, что конечным потребителем всей этой городской среды является человек и поэтому социальная сторона является, безусловно, превалирующей, потому что мы должны понимать, какое пространств мы хотим создать вокруг себя, что мы строим, нам-то самим будет комфортно в этом пространстве?

Как отметил Максим РЕШЕТНИКОВ, конференция имеет не только научный, но и прикладной характер. Пермскому краю предстоит реализация большого проекта по благоустройству городов в территориях. На эти цели выделят порядка 800 млн рублей. Касается это не только дворов и детских площадок, но крупных объектов инфраструктуры. Кроме того, интересные идеи могут быть реализованы в рамках празднования 300-летия Перми.
Метки: Решетников студенты
Комментарии (0)
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
ПОГОДА ПЕРМЬ
21 Марта