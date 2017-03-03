Максим Решетников с рабочим визитом посетил городскую больницу №4

4-ая городская клиническая больница сегодня одно из лучших медицинских учреждений в крае. Здесь оказывают медпомощь разного профиля, в том числе высокотехнологичную.



Андрей РОНЗИН, главный врач ГКБ №4:



- Мы занимаемся и первичной медицинской помощью, у нас есть консультативный центр по определенным специальностям, мы оказываем эту помощь в приемном отделении и во внеурочное время, когда поликлиники уже не работают.



С рабочим визитом клинику посетил и.о. губернатора Пермского края Максим Решетников. Глава региона осмотрел отделения сердечно-сосудистой хирургии, неврологии, рентгенологическое и ангиографии, отделение реабилитации.



Максим РЕШЕТНИКОВ, врио губернатора Пермского края:



- Это учреждение оснащено на очень хорошем уровне, соответствует всем стандартам утвержденным. Но нам сейчас очень важно, чтобы вот тот опыт и те технологии, которые есть здесь, мы нашли способ распространения их на другие стационарные учреждения, на другие крупные учреждения края, в том числе и в территориях. Чтобы жители в сельской местности и жители небольших населенных пунктов тоже имели возможность вовремя своевременно и качественно получить медицинскую помощь.



Максим Решетников проведет знакомство с деятельностью еще ряда медицинских учреждений. Главной целью которого станет консолидация и распространение опыта врачей на всей территории Прикамья, чтобы население получало качественную медицинскую помощь.