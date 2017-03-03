(342) 265 98 84
info@vetta.tv
16+
Личный кабинет

Максим Решетников с рабочим визитом посетил городскую больницу №4

03 Марта 2017 14:09
В отделении реабилитации 4-ой городской клинической больницы пациенты восстанавливаются после травм нервной системы, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистых заболеваний. Помогает пациентам бригада опытных специалистов.
43
4-ая городская клиническая больница сегодня одно из лучших медицинских учреждений в крае. Здесь оказывают медпомощь разного профиля, в том числе высокотехнологичную.

Андрей РОНЗИН, главный врач ГКБ №4:

- Мы занимаемся и первичной медицинской помощью, у нас есть консультативный центр по определенным специальностям, мы оказываем эту помощь в приемном отделении и во внеурочное время, когда поликлиники уже не работают.

С рабочим визитом клинику посетил и.о. губернатора Пермского края Максим Решетников. Глава региона осмотрел отделения сердечно-сосудистой хирургии, неврологии, рентгенологическое и ангиографии, отделение реабилитации.

Максим РЕШЕТНИКОВ, врио губернатора Пермского края:

- Это учреждение оснащено на очень хорошем уровне, соответствует всем стандартам утвержденным. Но нам сейчас очень важно, чтобы вот тот опыт и те технологии, которые есть здесь, мы нашли способ распространения их на другие стационарные учреждения, на другие крупные учреждения края, в том числе и в территориях. Чтобы жители в сельской местности и жители небольших населенных пунктов тоже имели возможность вовремя своевременно и качественно получить медицинскую помощь.

Максим Решетников проведет знакомство с деятельностью еще ряда медицинских учреждений. Главной целью которого станет консолидация и распространение опыта врачей на всей территории Прикамья, чтобы население получало качественную медицинскую помощь.
Метки: Решетников ГКБ 4
Комментарии (0)
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
ПОГОДА ПЕРМЬ
03 Марта