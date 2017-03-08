Максим Решетников поздравил педагогов гимназии №17 с 8 марта

Юноши не стесняются признаться: готовили сами. Угощать домашней выпечкой - это только одна из традиций. Вот уже каждый год накануне 8 марта здесь проходит День самоуправления. Пока ребята проводят уроки, учителя принимают поздравления от выпускников. Среди бывших гимназистов - Максим Решетников. Его встречают не только педагоги, но и друзья детства. Говорят, глава региона еще с детства задумывался о политической карьере.



Татьяна ГАРТМАН, учитель математики гимназии № 17:



- Я могу сказать одно. Я об этом забыла, но открыв альбом, я увидела запись, которую он мне сделал в день выпускного вечера. Мои наилучшие пожелания от будущего премьер-министра будущему учителю моих детей. Конечно, он работал много, но эта легкость присутствовала всегда.



"Ба! Какие люди!" - написали учителя в выпускном альбоме напротив фотографии Максима Решетникова. Они еще не знали, что их выпускник станет главой региона. Математика - один из его любимых предметов, рассказывают педагоги, а в старших классах появилось увлечение экономикой. Максим вместе с другими учениками даже поехал на олимпиаду в Америку, где ребята заняли 1 место.



В прошлом году гимназия № 17 отпраздновала 115-летний юбилей. По инициативе директора Элеоноры Падей здесь появились многие нововведения. Своеобразным "ноу-хау" стали интегрированные курсы, к примеру, соединение экономики, математики и информатики. Школа меняется, а вот миссия остается прежней.



Это то исключение, когда экскурсия не нужна. Максим Решетников по памяти находит кабинеты, где проходили любимые уроки. Золотой медалист, он всегда сидел за первой партой. Вспомнить школьные годы не только приятно, но еще и полезно. С каждым годом все больше ценишь труд учителей. Об этом Максим Решетников написал на память педагогам в книге выпускников.